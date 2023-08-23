Кандидатом в мэры Нижнего Тагила стала руководитель профсоюза

Голосование депутатов за кандидатов в мэры состоится 12 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кандидатом на пост главы Нижнего Тагила стала Ольга Кияткина - руководитель профсоюза Нижнетагильского завода металлоконструкций. Она подала документы в гордуму и стала пятым претендентом на муниципальную должность, об этом сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе местного парламента.
В 90-е годы Ольга работала в профсоюзе школы и отстаивала там права педагогов. Они проводили коллективные акции протеста и вели переговоры о зарплате.
- Те события сформировали убеждение, что только совместными усилиями можно отстоять свои интересы, - рассказала о себе Ольга профсоюзной газете «Солидарность».
Сейчас на базе НТЗМК она выпускает собственную газету, ведет социальные сети и работает с молодежью. Общий стаж профсоюзной работы у женщины больше 30 лет.
Голосование депутатов за кандидатов в мэры состоится 12 октября на заседании Нижнетагильской думы.
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