Проезд будет закрыт от Октябрьской революции до Февральской революции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Боевых дружин. Проезд будет закрыт от Октябрьской революции до Февральской революции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут действовать с 1 октября по 1 декабря. Причиной перекрытия стали работы по строительству канализации. К счастью, маршрут общественного транспорта меняться не будет. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют проезд по улице 2-й Новосибирской. Это связано со строительством трамвайной линии в Солнечный микрорайон. Ограничения действуют с 25 по 28 августа.

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