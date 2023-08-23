Сбер выдал 1,2 млрд рублей на строительство двух домов на Уралмаше

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк профинансировал строительство первых двух очередей жилого квартала «Астон. Время» в Екатеринбурге одноименного застройщика. Общая сумма финансирования составила 1,2 млрд рублей. Сдача жилых домов запланирована на 4 квартал 2024 года.

Жилой комплекс расположен на Уралмаше в квартале улиц 22 Партсъезда — 40-летия Октября — Машиностроителей. Общая площадь застройки составляет 5,5 гектара. По плану на участке должно появятся семь домов от 8 до 12 этажей и три 25-этажных дома, а также коммерческие помещения, детский сад и подземный паркинг. Девелопер планирует застроить квартал к 2030 году.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

- Уралмаш — легендарный район Екатеринбурга, в котором люди живут поколениями и не планируют отсюда уезжать. Последние несколько лет Уралмаш активно застраивается новыми, современными домами и офисными зданиями. Сбер всегда поддерживал застройщиков, которые готовы создавать для екатеринбуржцев комфортные условия для проживания. Уверен, что совместно с «Астон. Время» мы реализуем качественный и своевременный проект.

Вячеслав Трапезников, директор «Астон. Екатеринбург»:

- Сбербанк остается для нас ключевым партнером — в сфере реализации выгодных ипотечных программ и в области проектного финансирования. Мы переосмыслили территорию, на которой ранее находились старые малоэтажные дома, и готовы предложить всем жителям Уралмаша современный квартал с комфортным жильем.