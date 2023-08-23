В Екатеринбурге изменят берег и дно Исети ради строительства гостиницы

Земельные работы уже начались в конце июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге берег и дно Исети изменят. Это связано со строительством нового отеля компанией Павла Дацюка ООО «Радиус Девелопмент». Гостиница разместится у набережной, в районе пересечения улиц Декабристов – Розы Люксембург, сообщает ЕАН.
Разрешение выдало Министерство природы Свердловской области. Пока детали изменений, которые коснутся Исети, не уточняются. Известно только то, что разрешение дано 15 августа, а земельные работы уже начались в конце июля.
О выдаче разрешения сообщило Уральское управление Росприроднадзора в ответе на запрос гендиректора «Сада Нурова» Алены Цорик.
Ранее стало известно, что в Академическом построят Дом детского и юношеского творчества. В нем разместят планетарий, шахматный клуб и скалодром. На его строительство планируют потратить около 1,5 миллиардов рублей.
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