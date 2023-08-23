Все школы Нижнего Тагила готовы к новому учебному году

Жителям учеников отправятся в школы в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Это 62 школы, 145 детсадов и 8 учреждений дополнительного образования. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Образовательные учреждения Нижнего Тагила приводили в порядок этим летом на общую сумму в 723 миллиона рублей. На объектах обновляли системы видеонаблюдения, устанавливали новое оборудование, чинили кровлю, меняли сантехнику и оконные блоки, а также монтировали новую систему освещения.

В грядущем учебном году в Нижнем Тагиле планируют открыть очередной Кванториум на базе Лицея №39, оборудовать стадион у школ №10 и современный спортзал в школы №21. Особое внимание будет уделяться созданию доступной среды для учеников с ограниченными возможностями здоровья в лицее №12 и школе №138.