В Каменске-Уральском растет число школьников

До 1 сентября осталась неделя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 1 сентября 2023 года за школьные парты сядут 19 892 ученика, то есть число школьников в городе постепенно растет – за год на 206 человек. Об этом пишет портал KU66.RU.

Из общего числа 2 048 человек сядут на школьные парты в первый раз. В Каменске-Уральском все школы и детские сады уже полностью готовы к новому учебному году.

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге возводят несколько школ. Так, например, первая школа по концессии строится в районе улицы Металлургов на ВИЗе. Речь о школе №41.

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