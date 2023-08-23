Автосалон заплатит екатеринбурженке более 2 млн за неисправную коробку передач

Женщина пошла в суд после того. как у машины, купленной ей, два раза выходила из строя коробка передач Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Галина купила в 2019 году у Lucky Motors автомобиль Renault Duster за 1 076 666 рублей. Спустя некоторое время из строя вышла автоматическая коробка переключения передач. Так как гарантийный срок еще не вышел, машину доставили в сервисный центр продавца, где установили эксплуатационную причину выхода из строя коробки передач и не стали ее менять.

- Галина не согласилась с заключением и обратилась к экспертам, которые выявили конструктивный дефект коробки передач, и установили, что он не связан с нарушением условий эксплуатации машины потребителем. Галина через суд добилась от автосалона замены узла автомобиля, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Однако позже у женщины снова возникла проблема с той же коробкой передач. Она сдала машину в Lucky Motors. Там продавец обещал исправить дефект по гарантии, но Галина попросила расторгнуть договор купли-продажи. Просьбу женщины не удовлетворили и без согласования отремонтировали автомобиль, лишив Галину возможности доказать наличие дефекта в машине.

Тогда женщина обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к Lucky Motors и попросила обязать ответчика вернуть деньги и выплатить неустойку и компенсацию морального вреда.

Суд решил расторгнуть договор купли-продажи Renault Duster, а с Lucky Motors взыскать стоимость автомобиля, неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на оплату юриста и штраф. Всего более 2 млн рублей. Однако результат не устроил обе стороны, и они обратились с апелляционными жалобами в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам внесла коррективы в судебный акт, увеличив размер штрафа в пользу истца до 150 тысяч рублей, в остальной части решение суда первой инстанции осталось без изменений.

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