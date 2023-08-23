В Салехарде на «Почте России» продавали червивые конфеты

В почтовом отделении продавали конфеты с червями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Салехарде клиенты почтового отделения пожаловались на червивые конфеты, которые продавали на «Почте России». Такая ситуация сложилась по вине сотрудников отделения. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как выяснилось, испорченные конфеты продавали в отделении по адресу улица Свердлова, 41. Черви могли попасть в конфеты вместе с орехами.

- Сотрудники, к сожалению, нарушили внутренний регламент и несвоевременно сообщили о том, что товары просрочены и их необходимо списать, - рассказывают в пресс-службе «Почты России».

После того как злополучные конфеты вывезли из отделения, сюда вызвали санитарно-эпидемиологическую службу, которая проверяет помещения «Почты России», а также инструктирует сотрудников предприятия.

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