Учеников екатеринбургской школы №68 отправят в другие учреждения

В новых учреждениях дети проведут не меньше года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге обвалился потолок в школе №68. Теперь ее учеников переведут в соседние учебные учреждения. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов.

Школу планируют отремонтировать. Сейчас она закрыта. Ранее мэрия подавала заявку на восстановление здания, однако в 2023 году оно не попало в список объектов.

- Школа пока не будет работать, она в аварийном состоянии. Дети уже распределяются. В этом году школу не отремонтировали, но на 24-й год мы точно поставим ее в программу капремонта, - отметил градоначальник.

Алексей Орлов пояснил, что в новом учебном году ребятам из школы №68 придется чуть дольше добираться до учебы. Однако обучение в прежнем здании просто невозможно. В новых учреждениях дети проведут не меньше года.

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