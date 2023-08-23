На Урале прокуратура добилась переселения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида

Вопреки требованиям закона жилье семье не было предоставлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья в Сухом Логу еще в марте была включена в список граждан, нуждающихся в предоставлении вне очереди жилья по договору социального найма из-за тяжелой формы хронического заболевания у их ребенка-инвалида. Вопреки требованиям закона жилье семье не предоставлено. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

- Сухоложская городская прокуратура провела проверку по обращению законного представителя ребенка-инвалида, о нарушении жилищных прав, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После направления в суд прокуратурой искового заявления администрация муниципалитета в добровольном порядке удовлетворила требования прокурора и предоставила благоустроенную квартиру семье по договору социального найма.

Напомним, ранее на Урале прокуратура добилась начисления женщине выплат на детей. В Управлении соцполитики неправильно посчитали среднедушевой доход семьи.

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