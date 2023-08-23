УБРиР поднимает ставки по вкладам

Фото: пресс-служба УБРиР

Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) могут получить высокий доход за короткий срок. С 23 августа повышаются ставки по вкладам «Правильный выбор», «Доход на максимум» и «Вклад в будущее» на срок 3 месяца.

Максимальный доход за короткое время – 12,5% годовых – можно получить, открыв «Вклад в будущее». Ставка по вкладу «Доход на максимум» на 3 месяца теперь достигает 11,6% годовых, а по вкладу «Правильный выбор» – 10,6% годовых. Максимальный доход указан с учетом капитализации процентов, подключении опции «Больше плюсов» (стоимость 99 руб. в месяц) и совершении покупок по картам банка от 10 тыс. рублей в месяц.

- Клиенты сейчас склонны выбирать короткие вклады. Это объясняется и экономическими причинами, и в целом желанием людей держать свои деньги при себе. Понимая специфику рынка, мы улучшили условия по вкладам, предоставив нашим клиентам возможность выгодно вложить свои средства на короткий срок, — рассказал Евгений Вяткин, управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР.

Вклады можно открыть в мобильном приложении и в интернет-банке УБРиР.