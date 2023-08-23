В космос отправилась ракета с логотипом 300-летия Екатеринбурга

Заместитель главы города Екатерина Сибирцева присутствовала при запуске ракеты. Фото: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз 2.1а». На ее борту разместили логотип 300-летия Екатеринбурга. Об этом в своем Telegram-канале поделился мэр города Алексей Орлов.

- Достаточно сказать, что повела ракету в космос система наведения, созданная на одном из екатеринбургских предприятий. А встречают корабль на Международной космической станции космонавты-уральцы во главе с уроженцем Екатеринбурга Сергеем Прокопьевым, - сообщил градоначальник.

Заместитель главы города Екатерина Сибирцева присутствовала при запуске ракеты. Также проводить ракеты удостоились один из лучших учителей Екатеринбурга Любовь Толмачева и ученик 11 класса, победитель ряда олимпиад по физике Глеб Жиганов.

К счастью, запуск прошел успешно. Этот момент удалось запечатлеть на видео. Отмечается, что через месяц ракета вернется на Землю.

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