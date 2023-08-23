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НовостиНедвижимость23 августа 2023 9:12

Регоператор из Екатеринбурга отправил на переработку 8,7 тысячи тонн отходов

Мусор раскупают по всей стране
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мусор из Екатеринбурга раскупают другие регионы

Мусор из Екатеринбурга раскупают другие регионы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оператор «Спецавтобаза» из Екатеринбурга в 2022 году отправил на переработку 8,7 тысячи тонн пластика, пленки, макулатуры и прочих отходов, которые отобрали на мусоросортировочном комплексе «Широкореченский». Так, например, в списке значатся 2 820 тонн стекла, 1 982 тонны макулатуры, 1 925 тонн пластиковых бутылок, 1 406 тонн прочего пластика, 575 тонн цветных и черных металлов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Мусор из Екатеринбурга через онлайн-платформы закупают 57 предприятий из Московской, Челябинской, Свердловской, Тверской, Нижегородской, Новосибирской, Омской областей, а также Пермского края.

Отметим, что мусорная реформа в Свердловской области идет почти пять лет. В регионе строят несколько мусоросортировочных комплексов, установлены тысячи новых контейнеров, оборудованы площадки для сбора мусора. Однако многие уральцы жалуются, что качество сбора и вывоза мусора с контейнерных площадок не улучшилось, хотя стоимость услуги с начала реформы выросла в несколько раз.