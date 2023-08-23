Регоператор из Екатеринбурга отправил на переработку 8,7 тысячи тонн отходов

Мусор из Екатеринбурга раскупают другие регионы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оператор «Спецавтобаза» из Екатеринбурга в 2022 году отправил на переработку 8,7 тысячи тонн пластика, пленки, макулатуры и прочих отходов, которые отобрали на мусоросортировочном комплексе «Широкореченский». Так, например, в списке значатся 2 820 тонн стекла, 1 982 тонны макулатуры, 1 925 тонн пластиковых бутылок, 1 406 тонн прочего пластика, 575 тонн цветных и черных металлов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Мусор из Екатеринбурга через онлайн-платформы закупают 57 предприятий из Московской, Челябинской, Свердловской, Тверской, Нижегородской, Новосибирской, Омской областей, а также Пермского края.

Отметим, что мусорная реформа в Свердловской области идет почти пять лет. В регионе строят несколько мусоросортировочных комплексов, установлены тысячи новых контейнеров, оборудованы площадки для сбора мусора. Однако многие уральцы жалуются, что качество сбора и вывоза мусора с контейнерных площадок не улучшилось, хотя стоимость услуги с начала реформы выросла в несколько раз.