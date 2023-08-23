На месте работают реанимация и ГИБДД
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге электросамокат столкнулся с мотоциклом. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», ДТП произошло на перекрестке Уральских Рабочих - 40 лет Октября.
На электросамокате ехал курьер. По совам очевидцев, после столкновения у него оказался сильно поврежден глаз. На месте работают реанимация и ГИБДД.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в отделении пропаганды городского ГИБДД. На момент публикации материала ответ не поступил.
Напомним, утром 31 июля в Екатеринбурге столкнулись два электросамокатчика. Ими управляли молодой человек и девушка. После столкновения их доставили в ГКБ №23. Молодой человек без сознания, у девушки перелом носа. ДТП произошло возле дома на Космонавтов, 80.
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