Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу нового руководителя Свердловской железной дороги

Павел Бурцев поблагодарил главу ОАО «РЖД» за оказанную честь и высокое доверие возглавить коллектив Свердловской магистрали. Фото: пресс-служба СвЖД

23 августа в Екатеринбурге генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Свердловской железной дороги нового начальника магистрали Павла Бурцева.

– Свердловская магистраль – одно из ключевых предприятий Российских железных дорог. В течение многих лет она занимает ведущие позиции по важнейшим производственным показателям – погрузке и грузовой работе, показывают хорошую динамику пригородные перевозки. Павел Васильевич прошел все ступени профессионального роста в компании, состоялся как руководитель на Октябрьской железной дороге, прекрасно знает специфику, проявил себя инициативным и ответственным профессионалом. Уверен, что его знания и опыт позволят Свердловской железной дороге не только удержать, но и приумножить достигнутые результаты, – сказал Олег Белозёров.

Павел Бурцев поблагодарил главу ОАО «РЖД» за оказанную честь и высокое доверие возглавить коллектив Свердловской магистрали.

– 145 лет развития, истории Свердловской железной дороги неразрывно связаны с развитием Уральского региона. И сейчас приоритетными задачами остаются увеличение пропускных способностей и выполнение объемов транспортного строительства для развития инфраструктуры. Тесное взаимодействие с субъектами позволит сфокусироваться на развитии пригородной маршрутной сети и формировании новых сервисов для пассажиров. Я уверен, что коллектив обладает потенциалом и готов к выполнению поставленных задач, – отметил Павел Бурцев.

Павел Васильевич прошел все ступени профессионального роста в компании. Фото: пресс-служба СвЖД

Генеральный директор ОАО «РЖД» подчеркнул, что надежная работа железных дорог в значительной степени зависит от эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации, а конструктивное сотрудничество – залог успешного решения задач, поставленных Президентом и Правительством РФ.

Нового начальника Свердловской железной дороги приветствовали присутствующие на мероприятии представители органов власти и руководители субъектов РФ, в границах которых расположена СвЖД.

– Свердловская магистраль – важное звено в транспортной системе регионов Урала и Сибири. Все инициативы Свердловской железной дороги получили высокую оценку в субъектах РФ. Есть много идей, которые можно реализовать на СвЖД. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, – подчеркнул полночный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя Павла Бурцева с назначением.

Напомним, Иван Колесников, прежде занимавший должность начальника Свердловской железной дороги, покинул свой пост в связи с назначением на должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД», курирующего пассажирский комплекс. Олег Белозёров выразил особые слова благодарности Ивану Колесникову, под руководством которого СвЖД достигла значимых результатов, за создание хороших условий для дальнейшего развития, а также всему коллективу магистрали – за стабильную и слаженную работу.