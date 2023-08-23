На Урале прокуратура добилась начисления женщине выплат на детей

Добиваться выплат пришлось через суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Каменска-Уральского обратилась в Управление социальной политики №12 для назначения пособия на своих несовершеннолетних детей от 3 до 7 лет. Но ей отказали из-за якобы превышения среднедушевого дохода семьи. Тогда женщина обратилась в прокуратуру, где выяснили, что сотрудники Управления соцполитики ошиблись.
- В расчет среднедушевого дохода членов семьи заявительницы учтены алименты, выплачиваемые ее супругом на содержание ребенка от предыдущего брака, - рассказали в прокуратуре. - В результате неправомерных действий сотрудников Управления соцполитики из дохода супруга не были исключены выплаченные им денежные суммы, в связи с чем принято незаконное решение об отказе.
Прокуратура внесла представление начальнику Управления социальной политики № 12 с требованием устранить нарушения, но оно выполнено не было. Тогда сотрудники ведомства обратились в суд.
Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Женщине должны назначить выплаты на детей.
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