В Качканаре прошел десятый, юбилейный, турнир по футболу

Команда Распадской угольной компании - обладатель Кубка ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Команды Распадской угольной компании, ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК составили тройку сильнейших в Х корпоративном турнире по футболу на Кубок ЕВРАЗа. С 12 по 19 августа в Качканаре за спортивный трофей состязались пять команд.

В соревнованиях, которые проходили по круговой системе «каждый с каждым», участвовали горняки и металлурги ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ КГОК, а также сотрудники партнеров компании – Сибирской горно-металлургической компании и Распадской угольной компании (РУК). В финале турнира команда РУК встретилась с ЕВРАЗ КГОК и одержала победу со счетом 5:0. Бронзовую медаль завоевала команда ЕВРАЗ НТМК. Решающие матчи комментировал известный спортивный телеведущий Денис Казанский.

За главенство на поле соревнуются команда ЕВРАЗ НИТМК и СГМК. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- ЕВРАЗ – большая производственная и спортивная семья, – отметил директор по социальной политике ЕВРАЗа Сергей Ярославлев, - Мы поддерживаем интересы наших работников, развиваем в Качканаре спортивную школу «Олимп», строим ледовую ЕВРАЗ-Арену «Кристалл». Турнир по футболу объединяет работников ЕВРАЗа с разных предприятий компании. Спасибо командам за большой праздник футбола.

- В этом году турнир прошел под эгидой двух круглых дат: 60 лет ЕВРАЗ Качканарскому горно-обогатительному комбинату и десять лет нашему футбольному соревнованию. Команды показали мастерский уровень игры, а болельщики со всей страны – высокую вовлеченность и активную поддержку участникам, - сказал главный инженер ЕВРАЗ КГОК Захар Павлов.

- Турнир по футболу – не только соревнование, но и добрая традиция, большой красивый праздник для всех качканарцев и гостей города. Спасибо за него ЕВРАЗу. Целую неделю Качканар жил футболом. Все команды показали высокий уровень мастерства. Победы радуют, а поражение учит. С нетерпением ждем 11-й турнир, – сказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Тысячи ценителей футбола насладились игрой команд-участниц турнира ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

По итогам всего турнира лучшим вратарем признан игрок Распадской угольной компании Михаил Шутиков, Сергей Куликов из РУК - лучший защитник турнира. Савва Князев с ЕВРАЗ КГОК объявлен лучшим полузащитником. Максимально эффективную игру в роли нападающего продемонстрировал Сергей Челядин с ЕВРАЗ НТМК. Лучший бомбардир турнира - Дмитрий Прокопьев, СГМК, забил 5 мячей. Приза зрительских симпатий удостоен Павел Ермохин, ЕВРАЗ ЗСМК. Приз, учрежденный профсоюзной организацией «Качканар-Ванадий», вручен за самый красивый гол Сергею Юдину, ЕВРАЗ КГОК. Лучшими игроками в своих командах названы: Станислав Бевза, Евгений Хробостов, Анатолий Рыбалов, Александр Рассолов, Артем Морозов.

В день финальных матчей турнира на стадионе «Горняк» работали спортивно-развлекательные площадки для болельщиков: робофутбол, надувной бильярд, творческие мастер-классы для детей. Праздник завершился зажигательным шоу барабанщиков, пиротехническим шоу, выступлением кавер-группы.