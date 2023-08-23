В Екатеринбурге продают настойку за 6,5 миллиардов рублей

В состав напитка входят сожженные ветки хвойных деревьев, кара сосновых и горелые шишки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на продажу выставили настойку за 6,5 миллиардов рублей. Напиток создали на основе сгоревшего леса. Об этом сообщили в сообществе во «ВКонтакте» бара.

Заоблачная цена за алкоголь обоснована. Именно такая сумма нужна для того, чтобы восстановить километры сгоревшего леса. Сотрудники бара планируют передать деньги с продажи в экологические фонды, занимающиеся высадкой деревьев в погубленных лесах.

- Наш призыв - беречь природу: убирать за собой, следить, в пьяном угаре не жечь костры. Берегите природу, а то придется нам с вами всем пить настойки не из вкусных ягод и трав, а вот такие вот [на сгоревших лесах]. Этого очень не хотелось бы, - отметили сотрудники бара.

Сама настойка весьма необычна. В состав входят сожженные ветки хвойных деревьев, кора сосновых и горелые шишки. Все это было собрано на месте пожара, разгоревшегося под Верхней Пышмой.

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