В полиции рассказали, как спасли маму и 7-летнего сына в Нижнем Тагиле

Чтобы спасти женщину и её ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом Фото: соцсети
В Нижнем Тагиле задержали 29-летнего жителя, который неделю держал в заложниках жену и 7-летнего сына. В полиции отметили, что Виталий состоял на учете у психиатра. А пистолет оказался пневматическим. Он уже был судим за грабеж и нападение на представителя власти.
- Женщина и ее 7-летний ребенок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались. Собранные по инциденту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СКР, - сообщил пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых.
Следственный комитет проводит проверку. В действиях Виталия усматривают признаки состава преступления по статье 127 УК «Незаконное лишение человека свободы».
- В ходе проверки Следственным комитетом принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется, был ли причинен какой-либо вред здоровью женщины и ребенка, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.
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