Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Абу-Даби

Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга с 1 октября начнут летать самолеты в Абу-Даби. Новое направление открывает авиакомпания Air Arabia, сообщает пресс-служба Кольцово.

- Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, - рассказали в авиагавани. - Вылеты из аэропорта Кольцово в 17:00 по местному времени, прибытие - в 21:10. Отправления из Абу-Даби в 09:40, прилет в Екатеринбург в 15:45. Время в пути составит около 5 часов.

Столица Объединенных Арабских Эмиратов станет третьим городом ОАЭ, куда выполняются рейсы из Екатеринбурга. Сейчас из Кольцово можно улететь в Дубай и Шарджу.

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