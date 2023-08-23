После реализации проекта газом будут обеспечены более 6,5 тысячи человек Фото: департамент информполитики

В поселке Шаля началось строительство терминала сжиженного газа. На него выделили 670,8 миллиона рублей, сообщает Департамент информполитики Свердловской области. Строительство позволит обеспечить газом более 6,5 тысячи человек и улучшить экологию в поселке.

- Реализация инвестиционного проекта позволит перевести теплоснабжение с неэффективного вида отопления на экологичный вид топлива, что послужит толчком для снижения выбросов и улучшения экологической обстановки в населенном пункте, - отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Строители уже приступили к работам. В этом году будет проведена планировка участка, появятся ограждения территории, подъездные пути, будут вырыты котлованы и смонтированы фундаменты. Терминал будет расположен между автозаправочной станцией и автодромом на Орджоникидзе, 67м.

Отметим, что строительство терминала сжиженного газа начали после обращения жителей поселка к Евгению Куйвашеву во время прямой линии с губернатором в декабре 2022 года.

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