В Нижнем Тагиле горячей водой затопило Восточное шоссе

Авария случилась на промышленном водопроводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария. Горячей водой затопило Восточное шоссе. Информацию о ЧП «КП-Екатеринбург» подтвердил в пресс-службе администрации города. Там же сообщил, что авария случилась на промышленном водопроводе ЕВРАЗ НТМК.

Авария случилась утром 23 августа. Проезжающие автомобили вынуждены объезжать огромную лужу, скопившуюся на дороге. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе предприятия. Там информацию о коммунальных неполадках также не стали отрицать. Сообщается, что во время ЧП никто не пострадал.

- В результате повреждения водовода на Восточном шоссе потребителей переключили на резервный водовод. Ведется подготовка к восстановительным работам. Ущерба экологии нет - водовод свежетехнической воды - прудовая вода, - пояснили в ЕВРАЗ.

Напомним, что ранее предприятие выделило больше двух миллионов на обновление Нижнетагильского музея.

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