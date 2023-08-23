Мэр Екатеринбурга рассказал о развитии отдаленных территорий Екатеринбурга

Алексей Орлов отметил, что это не первый обновленный объект в социальной инфраструктуре микрорайона. Фото: Администрация Екатеринбурга

22 августа 2023 года десятки юных спортсменов в поселке Северка с радостью приняли подарок к юбилею Екатеринбурга и 85-летию Железнодорожного района – многофункциональный стадион.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл современный спортивный объект, реконструкция которого шла три месяца.

– Кульминация празднования 300-летия Екатеринбурга осталась позади, но город и его самые отдаленные территории продолжают получать подарки, – отметил градоначальник, – Благодаря поддержке социально ответственного бизнеса мы открыли после полной реконструкции стадион в поселке Северка Железнодорожного района. Этот поселок очень молодой: около четверти жителей – дети. Такому микрорайону особенно нужна хорошая спортивная инфраструктура.

Теперь многофункциональный стадион включает в себя волейбольно-баскетбольную и футбольную площадки, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой, зону для игры в настольный теннис. Также здесь установлены малые архитектурные формы и скамейки для болельщиков. Общая площадь стадиона составляет более 5 тысяч квадратных метров.

– Именно на таких спортивных площадках рождаются спортивные звезды, – уверен Алексей Орлов. – И, наверное, будущие игроки футбольного клуба «Урал» будут делать первые шаги на этом стадионе и других спортивных площадках, которые мы делаем в разных уголках нашего города. Всех хочу поздравить с 300-летием нашего любимого Екатеринбурга, жителей Северки – с прекрасным подарком поселку, поблагодарить меценатов и предпринимателей за участие в жизни и развитии уральской столицы.

Алексей Орлов отметил, что это не первый обновленный объект в социальной инфраструктуре микрорайона. Так, в 2021 году после капитального ремонта в поселке открылась школа № 179. Продолжается ремонт дорог и развитие системы уличного освещения.