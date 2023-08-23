Более 10000 человек провели День города в летнем пространстве Tele2

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Летнее пространство мобильного оператора Tele2 на Добролюбова, 19а, где на 300-летие Екатеринбурга прошел масштабный музыкальный праздник, посетили тысячи человек. Об этом сообщили организаторы площадки. Музыканты удивили гостей зажигательной музыкой и подарили им летние эмоции.

На праздник в выходные пришли более 10 000 гостей, которые решили провести 300-летие города вместе с Tele2. Благодаря оригинальной подборке исполнителей сад ГЦСИ на набережной оказался точкой притяжения для горожан с прекрасным музыкальным чувством вкуса и стиля.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Праздник в летнем пространстве начался еще накануне дня города – в пятницу 18 августа там прошла вокальная йога и зажигательные танцы от MaxDance. В субботу, когда более миллиона человек вышли на улицы отметить 300-летие Екатеринбурга, площадка Tele2 собрала топовых музыкантов самых разных направлений.

«Aniisha band» с талантливой вокалисткой Ани Нагапетян исполнили каверы на известные и новые композиции в своих оригинальных аранжировках. Главным сюрпризом вечера стало выступление Neo Classic Orchestra. Это коллектив талантливых музыкантов, исполняющих произведения на стыке академической традиции и новых жанров. Они успели дать концерты в 56 городах России, в 46 из них был SOLD OUT.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Летняя площадка Tele2 работает до 27 августа на Добролюбова, 19а. Екатеринбуржцы и гости города продолжают приходить туда, чтобы зарядиться эмоциями и приятно проводить время за фильмом или лекцией на открытом воздухе. В пятницу гостей летнего пространства традиционно ждут вокальный и танцевальный мастер-классы.