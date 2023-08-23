Тагильчанка чудом не стала жертвой лжесотрудников ФНС

С женщиной связался лжесотрудник ФНС в социальной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила чудом не стала жертвой телефонных мошенников. Свердловчанке позвонил якобы сотрудник ФНС. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Накануне тагильчанка зашла в свой личный кабинет на сайте налоговой службы и оформила патент для сдачи имущества. На него она поставила электронную подпись. Через несколько дней с женщиной связался лжесотрудник ФНС в социальной сети.

- По словам девушки, мужчина представился, назвал ее данные и сообщил, что она недавно подавала заявку на патент. После этого он предложил сменить пароль от Госуслуг, которыми тагильчанка не пользовалась в момент подачи заявления, - передает TagilCity.

Тагильчанка поняла, что ее пытаются обмануть, поэтому прервала звонок и перестала выходить на связь с мошенником. По словам женщины, заявление на патент было принято, но решение не принято. Она считает, что произошла утечка данных.

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