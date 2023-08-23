В Нижнем Тагиле пожарные оперативно потушили иномарку

Тушить машину прибыли две пожарные машины и семь спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле вспыхнуло авто. ЧП произошло на улице Нижняя Черепанова днем 21 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади двух квадратных метров поврежден моторный отсек автомобиля Renault Sandero, - пояснили спасатели.

Тушить машину прибыли две пожарные машины и семь спасателей. Им удалось оперативно в течение двух минут потушить загоревшуюся иномарку.

Ранее, вечером 19 августа, в Нижнем Тагиле сгорел частный коттедж. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 19:09. На место ЧП выехали 11 спасателей и четыре пожарные машины.

- На площади 225 квадратных метров повреждены стены, кровля, перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме, - рассказали в МЧС.

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