В Нижнем Тагиле пожарные оперативно потушили иномарку

Тушить машину прибыли две пожарные машины и семь спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле вспыхнуло авто. ЧП произошло на улице Нижняя Черепанова днем 21 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
- На площади двух квадратных метров поврежден моторный отсек автомобиля Renault Sandero, - пояснили спасатели.
Тушить машину прибыли две пожарные машины и семь спасателей. Им удалось оперативно в течение двух минут потушить загоревшуюся иномарку.
Ранее, вечером 19 августа, в Нижнем Тагиле сгорел частный коттедж. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 19:09. На место ЧП выехали 11 спасателей и четыре пожарные машины.
- На площади 225 квадратных метров повреждены стены, кровля, перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме, - рассказали в МЧС.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru