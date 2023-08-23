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НовостиПроисшествия23 августа 2023 4:18

Возле ТЦ «Радуга Парк» машина каршеринга врезалась в столб

В Екатеринбурге машина каршеринга влетела в столб
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге машина каршеринга влетела в столб. ДТП произошло возле ТЦ «Радуга Парк»на улице Зоологическая.

- На повороте, видимо, не вошли в поворот и бросили авто. Удар хороший, обе подушки безопасности сработали, - рассказала группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» очевидица.

В городском отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, а Екатеринбурге водитель грузовой «Газели» погиб, врезавшись в столб. Авария произошла вечером 11 мая на улице Высоцкого. По предварительным данным, мужчина направлялся в сторону улицы Малышева.

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