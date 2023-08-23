Возле ТЦ «Радуга Парк» машина каршеринга врезалась в столб

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге машина каршеринга влетела в столб. ДТП произошло возле ТЦ «Радуга Парк»на улице Зоологическая.
- На повороте, видимо, не вошли в поворот и бросили авто. Удар хороший, обе подушки безопасности сработали, - рассказала группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» очевидица.
В городском отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
Напомним, а Екатеринбурге водитель грузовой «Газели» погиб, врезавшись в столб. Авария произошла вечером 11 мая на улице Высоцкого. По предварительным данным, мужчина направлялся в сторону улицы Малышева.
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