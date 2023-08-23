Самый большое количество деревьев планируется высадить Верхнетуринском городском округе Фото: департамент информполитики

Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет в этом году в нашем регионе в пятый раз. В восьми лесничествах Свердловской области высадят около 60 тысяч деревьев.

- Для проведения посадочных работ выделены 13 территорий в Алапаевском, Верхнетуринском, Ивдельском, Ирбитском, Карпинском, Серовском, Таборинском и Талицком районах, - рассказали в департаменте информполитики.

Самое большое количество деревьев планируется высадить в Верхнетуринском городском округе. Там на трех участках появятся 27,1 тысячи саженцев ели.

Помимо елей, будут высажены саженцы кедра, сосны, липы и дуба. Их высадят в том числе и на местах, где ранее деревья погибли. Всего в 2023 году в Свердловской области будет восстановлено более 30 тысяч гектаров лесов.

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