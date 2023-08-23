В регионе чувствуется приближение осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области. Температура будет ниже климатической нормы на три градуса.

- В Свердловской области осадки небольшой интенсивности 23-25 августа ожидаются лишь местами. В юго-западных районах области вероятны слабые заморозки -1…-2 градуса. Не исключаются заморозки в низинах и в ночь на 24 августа, - рассказали в Уральском гидрометцентре. - В Екатеринбурге заморозок не ожидается, а небольшой дождь вероятен днем 25 августа.

По данным синоптиков, преобладающая температура воздуха в ближайшие трое суток ночью +3…+8 градуса, днем +14…+18 градусов. В предстоящие выходные дни 26-27 августа температура почти не изменится, но будет облачно и пройдут небольшие местами умеренные дожди.

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