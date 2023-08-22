«Я подарила бабушке пионы»: В Екатеринбурге появился арт с пионами

Художница изобразила несколько пионов и подарила их своей бабушке, фото: социальные сети фестиваля Стенограффия

В одном из дворов Екатеринбурга появился новый арт-объект «Я подарила бабушке пионы...». Местная художница изобразила на будке «Россетей Урала» несколько пионов и подарила их своей бабушке. Мария Ионова изобразила пионы на будке по адресу: ул. Бажова, 161.

- Я бы хотела дарить бабушке пионы каждый день, поэтому все сошлось в одной точке в прошлом году. Я увидела в саду красивые распустившиеся пионы, и вот они распустились на стене благодаря Стенограффии, — говорит Мария.

Мария Ионова изобразила пионы на будке по адресу: ул. Бажова, 161, фото: социальные сети фестиваля Стенограффия

Дворовую будку художница выбрала не случайно - на нее выходят окна квартиры бабушки. Таким образом девушка решила постоянно вдохновлять и радовать родного человека, также, как бабушка постоянно поддерживала внучку.

Недавно мы рассказывали, что в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Не темно». Мероприятие будет длиться с 31 августа по 10 сентября. Выставка будет состоять из 14 световых арт-объектов. Выставка «Личный город» будет проходить в здании бывшего кинотеатра «Салют».

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