Слонихе из Екатеринбургского зоопарка отремонтировали вольер

В Екатеринбургском зоопарке обновили вольер у слонихи Даши Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке обновили вольер у слонихи Даши. В её жилище поменяли напольное покрытие и реконструировали элементы интерьера. Сотрудники зоопарка приглашают всех желающих к ней на новоселье: 23 августа в 11:00.

- 23 августа наша любимая слониха зайдет в обновленный дом с дизайнерским ремонтом. Главный подарок для неё – дерево баньян, - сообщили в социальных сетях Екатеринбургского зоопарка.

Павильон для нее был построен в 2007 году, как раз к Дню города. В 2023 году, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга было решено произвести работы по ремонту её «квартиры».

Напоминаем, у слонихи Даши из Екатеринбургского зоопарка недавно был День рождения. В первые выходные августа, в этом году - это 5 августа, ей исполнилось 43 года. Для слона это значительный возраст. В городской зоопарк ее перевезли в августе 2007 года, отсюда и возникла традиция праздновать в августе.

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