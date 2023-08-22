Самолёт авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Ереван задержали на 8,5 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная задержка рейса от авиакомпании Red Wings случилась 22 августа. Самолёт из Екатеринбурга в Ереван должен был улететь 22 августа в 16:40, но его перенесли на 8,5 часов. Предварительно, борт должен вылететь в 01:00 23 августа.

Самолёт из Еревана в Екатеринбург тоже задержался. Рейс WZ-1130 должен был прибыть на Урал в 00:35 23 августа, но пока, на сайте Аэропорта Кольцово, есть информация о прилёте в 2:25 23 августа.

Напоминаем, ранее мы рассказывали, что туристы из Екатеринбурга застряли в Ереване почти на неделю. Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана. Армянская авиакомпания FlyOne без объяснения причин после нескольких переносов времени вылета вовсе отменила рейс в Кольцово. Изначально рейс 3F-477 должен был вылететь из Еревана в Екатеринбург 20 августа в 01:35, а прилететь в 05:40. Однако пассажиры наблюдали за тем, как рейс несколько раз переносился на пару часов, а в итоге приобрел статус «отменен».

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