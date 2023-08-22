Екатеринбургский цирк получил 1 миллион на развитие нового проекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк вошел в пятерку организаций, которые получили гранты на развитие творческих проектов. На реализацию выделили 1 миллион рублей. Цирк Екатеринбурга оцифрует музейную коллекцию и создаст ресурс «История Екатеринбургского цирка в книгах, фотографиях и афишах 1930–1980 гг».

- Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, - сообщили в социальных сетях департамента информационной политики.

Напоминаем, сейчас цирк находится на реконструкции. Премьерный показ новой программы состоится 23 декабря.

В список грантовых проектов вошли еще четыре: проект «Российского союза молодёжи», посвящённый музыкальной этнокультуре Урала; творческая смена студенческих оркестров русских народных инструментов Урала и Крыма; серия аудиокниг для детей с нарушением зрения «Неизвестные сказки Урала»; организация Всероссийского форума национальных оркестров.

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