В Новоуральске грабитель похитил сумку у пенсионерки

При патрулировании улиц силовики заметили мужчину, похожего по описанию на вора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске грабитель похитил сумку у 65-летней пенсионерки. Там у женщины находились банковская карта, телефон, деньги и другие личные вещи. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.

К счастью, на помощь пожилой женщине пришла полиция. При патрулировании улиц силовики заметили мужчину, похожего по описанию на вора. Им оказался 32-летний свердловчанин. У мужчины нашли мобильный пенсионерки.

- В ходе допроса подозреваемый признался в совершении хищения имущества. Как выяснилось, мужчина успел воспользоваться банковской картой, которая также находилась в сумке. Он потратил около 29 тысяч рублей на покупку алкогольных напитков, - рассказали в полиции.

В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело за грабеж и кражу с банковской карты. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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