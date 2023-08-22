В Свердловской области каждый пятый школьник изучает православную культуру

Митрополит также отметил важность воскресных школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество свердловских школьников, изучающих основу православной культуры, возросло с 14 до 20%. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский Евгений Кульберг во время XIX съезда православных законоучителей.

- Если каждый из вас будет взаимодействовать с ближайшей школой, то уже в будущем году 30% выберут предмет ОПК, именно столько детей смогут прикоснуться к красоте и многообразию православия, - заявил Кульберг.

Митрополит также отметил важность воскресных школ. По его мнению, дети должны участвовать в церковных богослужениях, крестных ходах, слетах, олимпиадах, конференциях, фестивалях. Включаться в эти мероприятия также должны и взрослые.

Ранее Екатеринбургский митрополит высказывался за запрет абортов. По его мнению, такие меры нужно принять, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru