В Свердловской области каждый пятый школьник изучает православную культуру

Митрополит также отметил важность воскресных школ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Количество свердловских школьников, изучающих основу православной культуры, возросло с 14 до 20%. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский Евгений Кульберг во время XIX съезда православных законоучителей.
- Если каждый из вас будет взаимодействовать с ближайшей школой, то уже в будущем году 30% выберут предмет ОПК, именно столько детей смогут прикоснуться к красоте и многообразию православия, - заявил Кульберг.
Митрополит также отметил важность воскресных школ. По его мнению, дети должны участвовать в церковных богослужениях, крестных ходах, слетах, олимпиадах, конференциях, фестивалях. Включаться в эти мероприятия также должны и взрослые.
Ранее Екатеринбургский митрополит высказывался за запрет абортов. По его мнению, такие меры нужно принять, чтобы улучшить демографическую ситуацию.
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