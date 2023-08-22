Свердловской области выделят 115 млн рублей на мусорные контейнеры

на Урале продолжат обновлять контейнеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области выделят порядка 115 млн рублей из государственного бюджета на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Заявку на субсидирование региона подал губернатор Евгений Куйвашев. Информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Заявки принимались в рамках национального проекта «Экология», который направлен на двукратное сокращение отходов, подлежащих захоронению. Участие в проекте приняли 38 регионов, из них 20 получили одобрение.

- Свердловской области удалось успешно пройти отбор для распределения субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов, - указано в сообщении.

На выделенную сумму в 2024 году планируют закупить пять тысяч контейнеров для мусора. В сообщении отметили, что Свердловская область регулярно участвует в отборах на предоставление субсидий из государственного бюджета, в рамках региональной программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По результатам участия с 2021 по 2023 год бюджету области государством было выделено 162,5 млн.