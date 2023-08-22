Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость22 августа 2023 13:11

Свердловской области выделят 115 млн рублей на мусорные контейнеры

Деньги выделят из федерального бюджета
Рузана Мачитова
на Урале продолжат обновлять контейнеры

на Урале продолжат обновлять контейнеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области выделят порядка 115 млн рублей из государственного бюджета на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Заявку на субсидирование региона подал губернатор Евгений Куйвашев. Информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Заявки принимались в рамках национального проекта «Экология», который направлен на двукратное сокращение отходов, подлежащих захоронению. Участие в проекте приняли 38 регионов, из них 20 получили одобрение.

- Свердловской области удалось успешно пройти отбор для распределения субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов, - указано в сообщении.

На выделенную сумму в 2024 году планируют закупить пять тысяч контейнеров для мусора. В сообщении отметили, что Свердловская область регулярно участвует в отборах на предоставление субсидий из государственного бюджета, в рамках региональной программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По результатам участия с 2021 по 2023 год бюджету области государством было выделено 162,5 млн.