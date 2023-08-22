В Екатеринбурге появилась школа, в которой детей учат по советской программе

Ученики начнут заниматься по советским учебникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге открылась «Первая семейная советская школа». Ее основательница - Светлана Пестерева, она же и преподаватель в ней, решила, что ученики в ее частной школе будут учиться по советским учебникам. Всего в школе три начальных класса.

- Сейчас у нас проходит последняя подготовка к 1 сентября. Завтра, 23 августа, начнутся собеседования, готовимся к новому учебному году, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана Пестерева.

Учебники, по которым занимались школьники в 80-е годы, специально перепечатывали. В конце учебного года ученикам предстоит пройти аттестацию. После такой контрольной дети получат аттестат об окончании начальной школы государственного образца.

Попасть в «Первую семейную советскую школу» оказалось не так просто. Прежде чем первоклассников зачислили в частное учреждение, ребята ходили в подготовительную группу, где педагоги следили за тем, как ребенок усваивает знания, как себя ведет и как в его развитии принимают участие родители.

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