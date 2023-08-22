В Екатеринбурге бесплатный концерт даст группа «Винтаж»

Концерт пройдет 27 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге пройдет бесплатный концерт группы «Винтаж». Музыканты выступят на фестивале SMR FEST. Информация об этом появилась на сайте организатора.
Выступление состоится 27 августа в 19:00. Площадкой для концерта станет парк у ТРЦ «МЕГА». В этот день у торгового концерта выступят также и диджеи. Горожан также ждут перфомансы, лектории и мастер-классы.
Напомним, что группа уже выступала в Екатеринбурге накануне, 19 августа. «Винтаж» дала концерт в День города. Музыканты исполнили свои лучшие хиты в Преображенском парке в Академическом.
Многие екатеринбуржцы оценили празднование 300-летия города. Однако нашлись и те, кто остался недоволен. В основном горожане жаловались на давку, пьяных людей и драки.
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