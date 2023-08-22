Вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов

Алексей Долгов станет курировать коммерческий блок, который объединяет сразу несколько департаментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов стал первым вице-президентом УБРиР. Он станет курировать коммерческий блок, который объединяет сразу несколько департаментов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- Вместе с командой УБРиР нам предстоит достичь многих амбициозных целей, связанных с выводом на новый уровень эффективности всех клиентских служб и филиальной сети банка, - отметил Алексей Долгов.

Новый вице-президент банка имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере. Он получил два высших образования. Помимо этого, Алексей Долгов в 2021 году были признан «Банкиром года» по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал» в Екатеринбурге.

Ранее, днем 21 августа, на свердловской железной дороге назначили нового начальника. Им стал Павел Бурцев.

- Начальником стал Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок, - пояснили в РЖД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru