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НовостиПроисшествия22 августа 2023 10:56

В Нижневартовске накрыли подпольное казино

В Югре накрыли казино, на котором заработали 2,6 млн рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Казино располагалось в нежилом доме

Казино располагалось в нежилом доме

Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге полиция пресекла работу подпольного игрового клуба, возбудив уголовное дело по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Как выяснилось, с ноября 2022года по 17 февраля 2023 года группа из семи человек в возрасте от 22 до 45 человек создали в нежилом помещении по улице Нефтяников в Нижневартовске игорный клуб, который оборудовали компьютерами для проведения игр. Доход составил 2 600 000 рублей.

Силовики изъяли игровое оборудование, а также записи о финансовой деятельности организаторов подпольного учреждения. Проводится расследование.