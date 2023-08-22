В Нижневартовске накрыли подпольное казино

Казино располагалось в нежилом доме Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге полиция пресекла работу подпольного игрового клуба, возбудив уголовное дело по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Как выяснилось, с ноября 2022года по 17 февраля 2023 года группа из семи человек в возрасте от 22 до 45 человек создали в нежилом помещении по улице Нефтяников в Нижневартовске игорный клуб, который оборудовали компьютерами для проведения игр. Доход составил 2 600 000 рублей.

Силовики изъяли игровое оборудование, а также записи о финансовой деятельности организаторов подпольного учреждения. Проводится расследование.