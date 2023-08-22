В Асбесте прокуратура проводит проверку после смерти супругов в квартире с детьми

На семью уже обращали внимание в полиции - женщина состояла на учете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте прокуратура проводит проверку после смерти супругов в квартире с девочками пяти, четырех и полутора лет.

- Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности субъектов системы профилактики, полноте и эффективности их работы, - рассказали в пресс- службе ведомства.

Кроме того, на контроле прокуратуры находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту органом предварительного расследования.

По данным ведомства, мама девочек в августе 2023 года поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении нее была применена мера административного взыскания в виде предупреждения.

Напомним,в Асбесте в доме на улице Ленина утром 21 августа обнаружили тела 33-летнего Александра и его жены 32-летней Юлии. В этой же квартире находились три их дочери - девочки пяти и четырех лет и годовалая малышка.

Двух девочек постарше поместили до завершения разбирательства в одно из местных социальных учреждений, а младшую - в больницу для тщательного обследования. Следователи проводят проверку.

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