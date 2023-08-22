Городом с самым высоким качеством жизни признан Сочи, Екатеринбург – на седьмом месте

Фото: СК «Неометрия»

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг качества жизни среди российских городов по итогам 2 квартала 2023 года. Участники опроса оценивали комфортность проживания, уровень материального благополучия, доступность жилья, качество услуг социальной сферы, экологические параметры. В результате Екатеринбург закрепился на седьмой строчке рейтинга, лидером же стал Сочи.

Рост качества жизни в южном курортном городе способствует повышенному спросу на покупку недвижимости здесь. При этом застройщики продолжают развиваться, предлагая покупателям новый уровень комфорта.

Так, федеральный девелопер «Неометрия» запустил в Сочи строительство жилого комплекса «Лестория» класса эко комфорт плюс. Современный ЖК возведут в районе Кудепста, одной из самых живописных и экологичных локаций курорта. В окружении зеленого массива появятся шесть зданий высотой от 15 до 17 этажей.

«Лестория» станет первым в Сочи жилым комплексом в сегменте комфорт плюс с широким набором сервисов премиум-уровня. Жильцам будут доступны консьерж-сервис, уборка квартиры, прачечная, доставка свежих продуктов, работа няни, выгул животных и многое другое.

Жилой комплекс предполагает приватные дворы, детские площадки с покрытиями из природных материалов и развивающими игровыми зонами, благоустроенную набережную реки с различными активностями. Будут созданы тихие зоны для отдыха, зеленые террасы на крыше для наслаждения прекрасными видами. Кроме того, жильцам будут доступны энергоэффективные сервисы, позволяющие экономить на коммунальных ресурсах.

Под разные потребности покупателей в «Лестории» предусмотрены разные варианты отделки. Тем, кто хочет заехать и жить, предлагаются квартиры с ремонтом в стиле «эко-прайм» и премиум-уровня «эко-элегант». Тем, кто хочет обустраивать все сам, предложат варианты без ремонта.

«Неометрия» уже реализует в Сочи три проекта – ЖК «Флора» и «Фрукты», а также гостиничный комплекс «Нескучный сад». И на примере каждого из них мы видим, насколько велик интерес у россиян к недвижимости на побережье. Однако такая локация накладывает и серьезные требования к наполнению проекта: инфраструктуре, качеству благоустройства, сервисам для жизни, – отмечает генеральный директор «Неометрии» Марина Черненко. – При создании ЖК «Лестория» мы используем весь опыт компании и лучшие решения, которые станут образцом для рынка курортной недвижимости».

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