В российском банке назначен первый вице-президент

Алексей Сергеевич будет курировать коммерческий блок. Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития объявил о назначении Алексея Долгова первым вице-президентом. Алексей Сергеевич будет курировать коммерческий блок, который объединяет департаменты розничного и корпоративного бизнеса, казначейство, а также службу развития региональной сети.

Ключевыми направлениями коммерческого блока под руководством Алексея Долгова станут расширение сотрудничества УБРиР с предприятиями всех отраслей экономики, модернизация системы обслуживания частных клиентов и повышение эффективности бизнеса за счет укрепления взаимодействия между розничными и корпоративными подразделениями банка. Помимо текущих задач перед топ-менеджером поставлена задача разработки стратегии развития банка на ближайшие годы.

- Я признателен акционерам, совету директоров банка за доверие и возможность проявить свои знания и опыт в новом качестве, — комментирует Алексей Долгов. — Вместе с командой УБРиР нам предстоит достичь многих амбициозных целей, связанных с выводом на новый уровень эффективности всех клиентских служб и филиальной сети банка.

Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе — в качестве регионального руководителя крупнейших кредитных организаций федерального уровня. Получил два высших образования, а также степень MBA — в бизнес-школе экономического факультета МГУ им. Ломоносова. Помимо финансовой деятельности, Алексей Долгов долгое время активно участвует в работе значимых межотраслевых объединений и коллегиальных органов: общественных палат Екатеринбурга и министерства экономики Свердловской области, совета директоров предприятий и организаций Екатеринбурга. Алексей Сергеевич входит в состав общественных советов при региональном управлении МЧС России и ГУФСИН России по Свердловской области, а также попечительского совета Уральского государственного университета путей сообщения. В 2021 году был признан «Банкиром года» по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал» в Екатеринбурге.