Житель Екатеринбурга едва не лишился Toyota Camry за долги по кредиту

Мужчина проигнорировал решение суда и прятался от приставов Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Приставам Чкаловского районного отделения поступил исполнительный документ о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере более 1,9 миллиона рублей. Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда.

- Дано разъяснение, что в случае неисполнения решения суда в установленный законом срок взыскание будет обращено на залоговое имущество - автомобиль марки Toyota Camry, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Мужчина проигнорировал решение суда и прятался от приставов. В итоге его машину нашли и арестовали. Должник захотел вернуть свою Toyota Camry и в течение нескольких часов нашел возможность оплатить всю сумму задолженности.

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