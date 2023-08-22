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НовостиОбщество22 августа 2023 10:10

Ученые из Екатеринбурга обучат молодежь Пакистана русскому языку

В Исламабаде появится Центр русского языка
Рузана Мачитова
Ученые УрГПУ будут работать в Исьамабаде

Ученые УрГПУ будут работать в Исьамабаде

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уральский государственный педагогический университет создал Центр открытого образования в Пакистане. Преподавать на русском языке будут на базе Университета имени Аллама Икбалы. Информация размещена на сайте Минпросвещения России.

Подготовка к созданию и открытию русского центра образования началась в апреле этого года. На встрече представители Уральского университета договорились о размещении центра на базе одного из крупнейших университетов мира, который находится в столице Пакистана – Исламабаде.

- Новое образовательное пространство в Исламабаде поможет изучить русский язык и познакомиться с историей, культурой и традициями России. Уверен, в дальнейшем это позволит всем желающим продолжить обучение в российских высших учебных заведениях, - отметил заместитель министра просвещения России Денис Грибов.

В сообщении отметили, что в открытом центре будущие студенты исламского университета смогут пройти обучение по программам, подготовленным с учетом культуры страны и специфики системы образования. Это позволит слушателям освоить русский язык на элементарном, базовом и первом сертифицированном уровне.