Ученые из Екатеринбурга обучат молодежь Пакистана русскому языку

Ученые УрГПУ будут работать в Исьамабаде Фото: Олег ЗОЛОТО

Уральский государственный педагогический университет создал Центр открытого образования в Пакистане. Преподавать на русском языке будут на базе Университета имени Аллама Икбалы. Информация размещена на сайте Минпросвещения России.

Подготовка к созданию и открытию русского центра образования началась в апреле этого года. На встрече представители Уральского университета договорились о размещении центра на базе одного из крупнейших университетов мира, который находится в столице Пакистана – Исламабаде.

- Новое образовательное пространство в Исламабаде поможет изучить русский язык и познакомиться с историей, культурой и традициями России. Уверен, в дальнейшем это позволит всем желающим продолжить обучение в российских высших учебных заведениях, - отметил заместитель министра просвещения России Денис Грибов.

В сообщении отметили, что в открытом центре будущие студенты исламского университета смогут пройти обучение по программам, подготовленным с учетом культуры страны и специфики системы образования. Это позволит слушателям освоить русский язык на элементарном, базовом и первом сертифицированном уровне.