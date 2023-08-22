Пластический хирург Гончарова: от инъекций ботокса в нос можно ослепнуть

За инъекцией ботокса нужно обращаться только к профессионалам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что инъекции ботокса в нос могут привести к слепоте. Такие последствия могут возникнуть, если нарушена техника введения препаратов, и они используются в неправильном количестве филлера.

- Если попасть в крупный сосуд — а эти сосуды идут по бокам от носа к глазнице, — то можно вызвать тромбоз этого сосуда, а это может привести к слепоте, - предупреждает Гончарова.

По ее словам, во время введения препарата в другие зону нужно проводить аспирационный тест, чтобы проверить, не попала ли игла в сосуд. Если это произошло, то филлер в сосуде способен спровоцировать некроз тканей, или ишемию.

Врач советует клиентам обращаться только к специалистам, чтобы сохранить свое здоровье и красоту. Об этом пишет NEWS.RU.

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