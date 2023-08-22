За неделю проверок свердловские автоинспекторы поймали 1,7 тысячи нарушителей

В Свердловской области прошли массовые рейды ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прошли массовые рейды ГИБДД. Они длились с 14 по 20 августа. За неделю автоинспекторы выявили 1705 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Среди пешеходов отмечено 193 нарушения, поймано 10 велосипедистов. Чаще всего ПДД нарушали водители, им выписано 1502 штрафа.

- За управление без прав отстранены 36 водителей, из них 8 ранее были лишены такого права, - рассказали в областной ГИБДД.

За неделю 16 водителей выехали на встречную полосу, 36 автолюбителей не предоставили преимущества пешеходам. Сотрудниками ГИБДД было остановлено 198 машин с тонировкой. Также 546 протоколов составлено за отсутствие ремня безопасности, а за перевозку детей без кресел – 45.

- С признаками опьянения исключены из процесса движения - 43 водителя, из них восемь повторно, - добавили в свердловской Госавтоинспекции.

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