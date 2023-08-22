Губернатор попросил вице-премьера чаще проводить соревнования в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области выступает за проведение состязаний разного уровня в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с просьбой к вице-премьеру федерального правительства Дмитрию Чернышенко чаще проводить спортивные соревнования в Екатеринбурге. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

- Мы всегда готовы к проведению соревнований как российского масштаба, так и международного, - отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Состязания можно проводить на спортивных объектах, возведенных для Международного фестиваля университетского спорта. В ответ Дмитрий Чернышенко заявил, что Москва поддерживает уральскую столицу.

Также вице-премьер РФ положительно отметил туристический потенциал Свердловской области. По его подсчетам, туристический поток в 2023 году вырастет на 22%.