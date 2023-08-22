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НовостиСпорт22 августа 2023 9:28

Губернатор попросил вице-премьера чаще проводить соревнования в Екатеринбурге

Екатеринбург готов к проведению соревнований международного уровня
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Губернатор Свердловской области выступает за проведение состязаний разного уровня в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области выступает за проведение состязаний разного уровня в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с просьбой к вице-премьеру федерального правительства Дмитрию Чернышенко чаще проводить спортивные соревнования в Екатеринбурге. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

- Мы всегда готовы к проведению соревнований как российского масштаба, так и международного, - отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Состязания можно проводить на спортивных объектах, возведенных для Международного фестиваля университетского спорта. В ответ Дмитрий Чернышенко заявил, что Москва поддерживает уральскую столицу.

Также вице-премьер РФ положительно отметил туристический потенциал Свердловской области. По его подсчетам, туристический поток в 2023 году вырастет на 22%.