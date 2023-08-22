Роспотребнадзор нашел 40 нарушений санитарных норм в гостиницах Екатеринбурга

Специалисты Управления Роспотребнадзора проверили семь гостиниц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Роспотребнадзор Свердловской области нашел 40 нарушений санитарных норм в гостиницах Екатеринбурга.
- Специалисты Управления Роспотребнадзора в 1-м полугодии 2023 года проверили семь гостиниц на соблюдение санитарного законодательства, лишь в ходе одной проверки не было выявлено нарушений, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным санврачей, в гостиницах нарушали нормы уборки, дезинфекции помещений, в том числе номеров, а также внутренней отделки помещений, стирки и дезинфекции постельного белья. Кроме того, у Роспотребнадзора возникли вопросы к прохождению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников при поступлении на работу и к накоплению твердых коммунальных отходов.
Гостиницам выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Составлено девять протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ и ст. 6.4 КоАП РФ, наложено три штрафа, вынесено два предупреждения, выдано одно представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
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