Во время проверки в гостиницах Екатеринбурга нашли нарушения

Не отели Екатеринбурга одинаково привлекательны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили гостиницы Екатеринбурга. Из семи заведений в шести найдены нарушения. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на ведомство.

Проверка гостиниц в Екатеринбурге проводилась в первой половине 2023 года. Всего специалисты нашли больше 40 нарушений, в числе которых – плохая уборка помещений, качество дезинфекции, стирка и состояние внутренней отделки помещений, не соответствующее нормам. Также в некоторых номерах уровень освещения оказался недостаточным.

Руководству гостиниц, где обнаружены нарушения, выданы предписания об их устранения. Составлены девять протоколов.

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